Nota 3 para Cláudio Pereira. "Jogo demasiado fácil para tantos erros"

o videoárbitro Bola Branca atribui Nota 3 a Cláudio Pereira, árbitro do Sporting 2-0 Rio Ave, jogo de encerramento da jornada 6 da I Liga.

Para Paulo Pereira, "foi um jogo demasiado fácil para tantos erros" do árbitro, que tinha em Alvalade "oportunidade para brilhar". O primeiro lance digno de análise surge aos seis minutos:

"Paulinho, em situação evidente de fora de jogo, seguiu em direção à baliza do Rio Ave. O árbitro assistente precipitou-se, levantou a bandeira, os jogadores do Rio Ave pararam, ficaram no limbo e o erro veio a seguir: Luís Costa decidiu baixar a bandeira. O metro e 30 que Paulinho estava fora de jogo era por demais evidente. Luís Costa podia ter deixado a bandeira em cima. Mas os jogadores do Rio Ave não deviam ter parado."

Aos 17 minutos, um amarelo mal mostrado a Aderllan Santos, por "uma jogada absolutamente normal". Por outro lado, quem merecia amarelo era Marcus Edwards, por falta sobre Patrick William ao minuto 37:

"Edwards atropelou propositadamente Patrick William. Chegou muito tarde ao lance, terá sido um ajuste de contas da jogada anterior. Merecia claramente um cartão amarelo, a única intenção foi atropelar."