Paulo Sérgio e a “infelicidade” de falhar o penálti

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, lamenta o penálti desperdiçado pelos algarvios, que, na altura, daria o empate a duas bolas.

“Tivemos a infelicidade de não fazer golo, que podia trazer um resultado diferente. Foi o nosso melhor momento e essa perda quebrou um bocadinho a nossa equipa”, referiu.

Em declarações à Sporttv, Paulo Sérgio lamentou ainda a má entrada no jogo: “Pouco agressivos contra uma equipa com esta qualidade. Tem que ver com uma questão de adaptação”.

O técnico dos algarvios acrescenta: “Este jogo tem de ser uma aprendizagem para muitos destes jovens. Foi um teste duro, mas eles deram boa resposta e isto vai ajudar-nos a crescer”.

O Portimonense perdeu 3-1 diante do Benfica. Os golos dos encarnados foram apontados por Bah, Musa e David Neres. Pelos algarvios descontou Hélio Varela.