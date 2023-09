D. Chaves consegue primeiro ponto nos descontos

O lanterna-vermelha D. Chaves somou o primeiro ponto na I Liga, ao conseguir empatar 2-2 em casa com o Estrela da Amadora em jogo da sexta jornada.

Na estreia do treinador Moreno no banco, os flavienses estiveram a perder por 2-0, fruto dos golos de Léo Cordeiro (45+1 minutos) e Léo Jabá (70), mas conseguiram empatar graças aos tentos de Héctor Hernández (85) e Pedro Pinho, já aos 90+4.

O D. Chaves passa a ter um ponto, mantendo-se, no entanto, no último lugar, enquanto o Estrela da Amadora, que ficou reduzido a 10 por expulsão de Mansur, aos 90+8, segue na 15.ª posição, com cinco pontos.

Veja o resumo do jogo: