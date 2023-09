Álvaro Pacheco deixa Estoril

O Estoril confirma, em comunicado, a saída do treinador Álvaro Pacheco do comando técnico da equipa.

Num texto assinado pelo presidente da SAD, Ignácio Beristain, a SAD informa que “o treinador Álvaro Pacheco, e a sua equipa técnica, chegaram a acordo para a cessação do seu contrato de trabalho”.

O Estoril ao técnico “todo o trabalho realizado em prol do clube e o compromisso demonstrado” e deseja-lhe “o melhor, tanto a nível pessoal como profissional”.

O nome do novo treinador vai ser anunciado nos próximos dias, garante a SAD canarinha.

Álvaro Pacheco, de 52 anos, conseguiu três vitórias em oito jogos. O Estoril está no penúltimo lugar do campeonato, com quatro pontos em seis jogos.