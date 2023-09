Schmidt defende Trubin e António Silva e quer vencer em Portimão

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, reconheceu este sábado que espera dificuldades na deslocação de domingo a Portimão, mas deseja conquistar os três pontos na partida da sexta jornada da I Liga de futebol.

Apesar do resultado negativo na estreia da fase de grupos da Liga dos Campeões [0-2 com o Salzburgo], Schmidt confia na equipa e pretende manter em Portimão o percurso vitorioso dos encarnados na I Liga.

"Ficámos desapontados com o resultado, mas não com a performance da equipa no jogo da Liga dos Campeões. Estivemos bem, apesar dos erros nos golos, que foram aproveitados pelo adversário. O nosso objetivo agora é vencer o Portimonense. Não é fácil jogar lá, eles estão em melhor forma e ganharam na semana passada, mas estamos preparados para conquistar os três pontos", vincou o técnico alemão, na conferência de imprensa de antevisão da partida, no auditório do Benfica Campus, no Seixal.

Segundo Roger Schmidt, António Silva já recuperou do erro que precipitou a expulsão do jovem defesa central no jogo com os austríacos.

"Ficou desapontado, é um jogador muito emocional, pois adora o clube e a equipa, e é normal que fique frustrado. Sente-se um pouco responsável pelo que aconteceu. Tem que seguir em frente e continuar o seu processo de crescimento", adiantou.