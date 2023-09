Nota 4 para António Nobre. “Excelente arbitragem”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 4 a António Nobre, árbitro do FC Porto – Gil Vicente, para a jornada 6 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera António Nobre fez uma “excelente arbitragem” no Dragão, com “assertividade”.

Na primeira parte, nota para o justo cartão amarelo a Martim Neto, ao minuto 13, depois de um pisão sobre Wendell.

O tento anulado aos azuis e brancos por fora de jogo não deixa dúvidas.

Já no golo dos gilistas não há falta de Martim Neto no início do lance.

Por sua vez, na segunda parte mais trabalho para a equipa de arbitragem, mas com boas decisões.

Aos 60 minutos, as imagens provam que Gabriel Pereira não tocou com o braço na bola na área. O esférico bateu no peito.

Aos 63 minutos, a queda de Eustáquio na área aconteceu depois de o médio se ter pendurado no defesa da equipa de Barcelos. Não há falta do defesa.

Depois Wendell viu bem o amarelo por protestos.

Posto isto, nota 4 para António Nobre.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto venceu o Gil Vicente por 2-1.