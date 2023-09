Moreirense derrota Sp. Farense

O Moreirense ascendeu, provisoriamente, ao nono lugar da I Liga, ao vencer em casa o Sp. Farense, que ultrapassou na tabela, por 1-0, em encontro da sexta jornada.

O brasileiro Alan marcou, aos 17 minutos, o único tento do encontro, que representou o primeiro triunfo caseiro da equipa de Moreira de Cónegos.

Na classificação, o Moreirense passou a somar os mesmos sete pontos do Sp. Braga, oitavo, enquanto o Farense manteve-se com seis, seguindo no grupo dos décimos colocados, em igualdade pontual com Gil Vicente e Arouca.

Veja o resumo da partida: