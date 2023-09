Líder Boavista quer continuar a vencer e a surpreender

O Boavista necessita de continuar com uma postura humilde para defender a liderança invicta da I Liga na visita ao Sp. Braga para a sexta jornada, reconhece o treinador Petit.

"Se somos o alvo a abater? Não. Acredito que os adversários olham para nós com mais respeito por aquilo que estamos a fazer neste bom início de época. Agora, temos de ter a humildade de querer continuar a ser a equipa que temos sido. Sabemos que isto é uma maratona de encontros e queremos amealhar o máximo de pontos possíveis. Discutimos sempre cada jogo para alcançar a vitória", frisou o técnico, em conferência de imprensa.

O clube do Bessa divide o comando da prova com Sporting e FC Porto, mas tem melhor diferença de golos, depois de já ter igualado o arranque mais produtivo da sua história à quinta jornada, ao acumular quatro vitórias e um empate, tal como sucedeu em 1995/96.

"A pressão é diária e aparece nos jogos e nos treinos. Sabemos do grau de exigência do próximo desafio. O Sp. Braga vem de dois resultados negativos - um na I Liga e outro para a Liga dos Campeões -, mas esperamos que esteja forte, até porque tem um plantel com muita qualidade, jogadores bons e experientes, e joga na sua casa", anteviu.

Petit espera prosseguir a toada de "bons resultados e qualidade de jogo" patenteada pelo Boavista - melhor ataque da prova, com 14 golos marcados -, que convive com salários em atraso e esteve impossibilitado pela FIFA de registar novos futebolistas no último defeso.

"Analisámos bem e vimos de que maneira podemos explorar o Sp. Braga, assim como os aspetos em que eles nos podem criar certas dificuldades. Dentro disso, vamos apresentar-nos bem e discutir os três pontos. Sabemos que é um jogo com um grau de exigência alta, mas não vamos mudar muito a nossa ambição e forma de estar", indicou.

Ao contrário dos minhotos, que perderam na visita ao Farense (3-1), na ronda anterior do campeonato, e na receção aos italianos do Nápoles (2-1), na jornada inaugural do Grupo C da Liga dos Campeões, as panteras ganharam os dois derradeiros encontros, o face ao lanterna-vermelha D. Chaves (4-1).

"Houve uma reação do adversário na segunda parte, mas, se formos a analisar os atletas do nosso plantel, quantos deles é que já tinham ido para o intervalo a ganhar por 4-0? Se calhar, para muitos deles, foi a primeira vez. Poderá ter havido algum deslumbramento e relaxamento.

No final, os próprios jogadores sentiram que a segunda parte não foi dentro daquilo que queríamos, mas é com esses pormenores que os podemos evoluir", admitiu.

Pedro Malheiro, habitual titular na posição de lateral direito, contraiu uma lesão muscular nesse último embate e vai ficar "algumas semanas" ausente dos relvados, juntando-se a César e Júlio Dabó no boletim clínico, do qual saiu esta semana o defesa Filipe Ferreira.

"O Pedro Malheiro já está connosco há algum tempo, conhece bem o que pretendemos e atravessava um bom momento, mas teve esta infelicidade. Agora, há que o recuperar e esperar que quem jogar naquela posição tenha o mesmo rendimento. Durante a semana, eu tenho a preocupação de falar alto nos treinos para que todos os atletas saibam o que têm de fazer numa função específica, caso um dia seja preciso", contou Petit, nomeando Luís Santos, Filipe Ferreira, Bernardo Conceição e Salvador Agra como pretendentes à vaga.

O Boavista, integrado no trio de líderes da I Liga, com 13 pontos, defronta o Sp. Braga, oitavo colocado, com sete, no domingo, às 20h30, no Estádio Municipal de Braga, em jogo da sexta jornada, sob arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.