Presidente do Chaves: “Moreno é treinador ideal para o nosso projeto”

Francisco José Carvalho, presidente da SAD do Grupo Desportivo de Chaves, explica, em entrevista a Bola Branca, a contratação de Moreno Teixeira, que considera ser “a melhor opção para o clube”.

O técnico “estava disponível” e pareceu uma escolha lógica para assumir o comando da equipa após a saída de José Gomes, que deixou os flavienses no último lugar da I Liga.

“É um treinador muito jovem, com muita ambição e muita garra. As caraterísticas dele identificam-se com o clube e com a região e, pelo ano e meio que fez no Vitória de Guimarães, onde fez um excelente trabalho, aproveitámos o facto de ele estar no desemprego e achámos que seria o treinador ideal para o nosso projeto”, explica.