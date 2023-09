"Sporting de Braga precisa de pontuar com o Nápoles"

Vai ser difícil, mas o Sporting de Braga tem de pontuar com o Nápoles. A opinião é de Barroso, que em entrevista a Bola Branca diz que um bom resultado para a equipa minhota até pode passar por um empate.

"Um bom resultado para o Braga seria ganhar, em primeiro lugar, mas não perder seria bom. O Sporting de Braga tem tudo a ganhar neste jogo. É um jogo em que o favoritismo vai todo para o Nápoles, mas penso que o Braga também tem uma palavra a dizer. E para se apurar para a fase seguinte, ou mesmo pensar na Liga Europa, o Sporting de Braga tem que pontuar, isso é muito importante, sabendo que vai ser muito difícil", afirma.

Nestas declarações, Barroso sublinha a dificuldade que os minhoto vão ter frente aos napolitanos.

"É um jogo muito complicado com o campeão italiano, e com grandes jogadores. Espero que o Sporting de Braga tenha a motivação no máximo, que penso que é o que vai acontecer, e que esteja num dia sim, porque o Sporting de Braga também tem jogadores de grande qualidade, e quando estão inspirados também podem fazer a diferença", destaca.

O Sporting de Braga chega ao jogo da Liga dos Campeões depois de uma derrota com o Farense para o campeonato. Barroso adverte que isso pesa sempre na equipa, embora os jogadores queiram retomar as boas exibições.