Ricardo Horta queria os três pontos, mas lembra que "foi só um jogo"

Ricardo Horta queria os três pontos frente ao Nápoles. Depois da derrota, contudo, o capitão do Sporting de Braga garante que a equipa mantém a esperança numa boa prestação na Liga dos Campeões.

Em declarações à DAZN Eleven, após o jogo da primeira jornada do grupo C, o avançado frisa que "foi só um jogo" e que o Braga vai lutar: "Batemo-nos de igual com o Nápoles e vamos fazer isso em todos os jogos."

"Fizemos um jogo digno para a qualidade desta competição, mas sabíamos que os detalhes e as falhas de concentração podiam dar em golos. Estamos tristes por não termos conquistado pontos. Chegámos ao empate e podíamos ter ganhado, mas foi um bom jogo", vinca.

O próximo jogo do Braga é na Alemanha, frente ao Union de Berlim.