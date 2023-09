Conheça os árbitros para a sexta jornada do campeonato

São conhecidos os árbitros nomeados para a sexta jornada da I Liga.

António Nobre estará no FC Porto-Gil Vicente, coadjuvado por Paulo Brás e Nélson Pereira, e pelo quarto árbitro Rui Lima. O videoárbitro (VAR) será André Narciso, assistido por Pedro Felisberto.

Hélder Malheiro foi destacado para o Portimonense-Benfica, com assistência de Hugo Coimbra e Gonçalo Freire, e Bruno Rebocho como quarto árbitro. O VAR será Tiago Martins, auxiliado por André Campos.

Artur Soares Dias está nomeado para o jogo cabeça de cartaz, entre Braga e o líder Boavista. Paulo Soares e Pedro Ribeiro serão os auxiliares, Bruno Costa o quarto árbitro. Luís Godinho será o VAR, desde a Cidade do Futebol, onde terá o apoio de Pedro Mota.

Cláudio Pereira será o árbitro do Sporting-Rio Ave, auxiliado por André Almeida e Luís Costa, e com Pedro Ramalho como quarto árbitro. Nuno Almeida estará a cargo do VAR e Bruno Jesus o seu assistente.

A jornada 6 do campeonato arranca na sexta-feira. O Porto joga no sábado, Benfica, Braga e Boavista no domingo, e o Sporting na segunda-feira. Hugo Miguel continua de fora, depois de validar, como VAR, o polémico golo de Paulinho em fora de jogo no Casa Pia-Sporting.

Nomeações





Famalicão-Arouca

Árbitro: Bruno Vieira

VAR: Miguel Nogueira



Estoril Praia-Vizela

Árbitro: Gustavo Correia

VAR: Rui Oliveira



Moreirense-Farense

Árbitro: João Gonçalves

VAR: Manuel Mota



Casa Pia-Vitória SC

Árbitro: João Pinheiro

VAR: Rui Costa



FC Porto-Gil Vicente

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Paulo Brás e Nélson Pereira

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: André Narciso

AVAR: Pedro Felisberto

Chaves-Estrela

Árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Vasco Santos



Portimonense-Benfica

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Hugo Coimbra e Gonçalo Freire

4.º árbitro: Bruno Rebocho

VAR: Tiago Martins

AVAR: André Campos



SC Braga-Boavista

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro

4.º árbitro: Bruno Costa

VAR: Luís Godinho

AVAR: Pedro Mota

Sporting-Rio Ave

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: André Almeida e Luís Costa

4.º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Nuno Almeida

AVAR: Bruno Jesus