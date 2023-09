Artur Jorge lamenta "infelicidade" do Braga. "Devíamos ter levado pontos"

Artur Jorge considera que o Sporting de Braga merecia ter pontuado frente ao Nápoles, pela forma como equilibrou o jogo com o campeão italiano, no regresso à Liga dos Campeões, 11 anos depois.

Em declarações à DAZN Eleven, esta quarta-feira, após a derrota (2-1) na primeira jornada do grupo C, o treinador assinala que o Braga esteve "muito perto de conquistar pontos, o que seria mais justo".

"Tínhamos a expectativa de começar com outro resultado e fizemos tudo para que isso pudesse acontecer. Ficamos com a sensação de que podíamos e devíamos ter levado pontos daqui", assinala.

Para Artur Jorge, o jogo ficou resolvido nos detalhes, em que o Nápoles foi mais feliz: "Fizemos um bom jogo contra um grande adversário. Conseguimos estar equilibrados, com momentos com ascendente, mas acabámos por ser infelizes no detalhe. O detalhe passa por sofrer golo nos descontos da primeira e da segunda parte, por quando fizemos o primeiro golo a equipa poder estabilizar um pouco e sofrer o autogolo."

"Estou muito satisfeito com os meus jogadores, tudo fizeram dentro do plano e da estratégia para lutarmos pelo jogo até ao final", ressalva.

O Braga perdeu "com grande dignidade" e Artur Jorge espera que a equipa tire deste jogo uma lição para o que resta da temporada.

"Podia ser expectável para quem acredita menos em nós de que seria bem mais fácil para o Nápoles e a verdade é que não foi, vimos pela nossa desilusão ao sair do campo e pela festa deles. Demos uma prova de caráter e de qualidade. Espero que seja um final para o futuro, de termos um Braga sempre mais próximo do que vimos hoje", sublinha.