Morreu Marinho Peres, treinador que venceu Taça de Portugal com o Belenenses

O treiandor brasileiro Marinho Peres morreu aos 76 anos.

A mulher do técnico anunciou a morte através das redes sociais, esta segunda-feira.

Nasceu a 1947, em São Paulo, e começou como jogador, fazendo carreira praticamente apenas no país natal, com exceção de uma época no Barcelona.

Jogava a central e chegou a estar no Mundial de 1974, pelo Brasil.

Depois da carreira de futebolista, tornou-se treinador e chegou a Portugal em 1986 para treinar o Vitória de Guimarães, durante uma temporada.

Depois da primeira passagem pelo Minho, Marinho Peres foi para o Beleneneses em 1987/88, acabando em terceiro lugar e, na época seguinte, conquistou a Taça de Portugal.

Pela passagem em Belém fica ainda uma vitória por uma bola contra o Barcelona para a então Taça UEFA.

Devido ao sucesso, foi contratado para ser treinador do Sporting entre 1990 e 1992, numa altura em que Luís Figo surgiu na equipa leonina.

Regressou ao Vitória em 1992 e representou depois o Marítimo na época de 1996/97.

Voltou ao Belenenses, entre 2000 e 2003, sendo esta a sua derradeira passagem por Portugal.

Em comunicado, o Belenenses recordou o percurso do treinador no clube transmitiu condolências a amigos e família.

"Até sempre, Seu Marinho!", termina a nota.