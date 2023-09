José Gomes de saída do Desportivo de Chaves

O treinador José Gomes está de saída do Desportivo de Chaves, confirmou a Renascença. Entretanto, o clube oficializou o despedimento do técnico.

"Informamos que, após a derrota frente ao Boavista FC, a administração da SAD e o treinador José Gomes reuniram e, por mútuo acordo, cessaram o vínculo existente entre ambas as partes. Agradecemos ao mister José Gomes todo o profissionalismo e entrega que sempre empregou ao serviço do GD Chaves e desejamos-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais", pode ler-se.

Os fisiologistas André Bernardo e Christian González orientaram o treino desta manhã.

É o primeiro despedimento da I Liga após cinco jornadas disputadas. Moreno, do Vitória de Guimarães, demitiu-se do cargo após a eliminação da Liga Conferência e deu lugar a Paulo Turra. O Chaves é a única equipa que ainda não pontuou no campeonato e a pesada derrota da última noite, por 4-1, frente ao Boavista, dita o fim da ligação entre as duas partes.

José Gomes tinha substituído Vítor Campelos, que levou os transmontanos à sétima posição na época passada.



Depois da eliminação na Taça da Liga frente ao Aves, da II Liga, seguiram-se cinco derrotas consecutivas no campeonato, com quatro golos marcados e 17 sofridos.

O Chaves perdeu na visita ao Rio Ave na primeira jornada, por 2-0, foi derrotado na receção ao Braga, por 4-2, e foi goleado em casa do Farense, por 5-0. Antes da pausa, mais uma derrota caseira, por 2-1, frente ao Moreirense.

A direção do clube deu voto de confiança a José Gomes durante a pausa internacional, mas a pesada goleada no Bessa na última noite, por 4-1, dita o fim de linha para o treinador. Os transmontanos já perdiam por quatro à passagem do minuto 23.

No final da partida, José Gomes acreditava que tinha condições para continuar, mas deixou o seu futuro para a direção.

"Segunda parte dá garantias de que há trabalho suficiente para reverter as coisas. Como treinadores, estamos sempre, inevitavelmente, dependentes de quem decide e eu jamais serei um problema para o Grupo Desportivo de Chaves. Não há ninguém que queira mais que eu que o Chaves ganhe. Às vezes há fases. Ficarei sempre nas mãos dos meus diretores e estou muito entregue, para o bem e para o mal", frisa.

Ao longo da carreira, José Gomes treinou ainda o Marítimo, Rio Ave, Aves, União de Leiria, Moreirense e Leixões. No estrangeiro, passou pelo Ponferradina, Al-Taawon, Almería, Reading, Baniyas e Al-Ahli.

O Chaves procura agora novo treinador. O próximo jogo está marcado para o próximo domingo, em casa, frente ao Estrela da Amadora.

[Atualizado às 11h26]