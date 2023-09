Artur Jorge precisa de "abordagem mais rigorosa e comprometida" para vencer o Nápoles

O Sporting de Braga quer disputar o jogo com o Nápoles até ao fim. O treinador Artur Jorge pede uma "abordagem mais rigorosa" do que nos últimos encontros, em que erros levaram a resultados insatisfatórios.

Em conferência de imprensa de antevisão da estreia na Liga dos Campeões, esta terça-feira, Artur Jorge admite que o contexto "será ligeiramente diferente" do campeonato e das pré-eliminatórias da prova, "não na ambição, mas na mais-valia dos adversários".

"É um grupo com três equipas extremamente fortes, vamos ser postos à prova na exigência máxima e é preciso readaptação na abordagem ao jogo. A ambição é a mesma, mas a abordagem tem de ser mais rigorosa e comprometida para podermos estar ao nível do que o jogo nos possa trazer. É o campeão italiano, é fortíssimo, mas acreditamos que temos possibilidades de discutir o jogo até ao fim", salienta.



A ambição, frisa Artur Jorge, sem rodeios, é derrotar o campeão italiano e semifinalista da Champions da temporada passada, ainda que o Braga esteja a rubricar um arranque de campeonato abaixo do esperado:

"Tenho falado constantemente que temos de ter ambição de ganhar. Não é como resposta a nada, é sempre melhor ganhar, mas quando falamos desta ambição é um sentimento de missão cumprida do que é o objetivo. Que esta não seja uma competição que nos castre a ambição. Podemos ser leves e desfrutar dela, mas com mentalidade ganhadora."



Artur Jorge lança desafio ao campeão de Itália



Artur Jorge já tem o onze definido, embora não revele os nomes, e espera um Nápoles "muito forte", apesar de já não vencer há dois jogos.



"O Nápoles tem muita qualidade individual e tem força do coletivo também. Mudou de treinador, foi dominador no ano passado e mantém essa força. Teremos de contrariar, apresentando uma equipa de qualidade e com a mesma ambição para discutir o jogo", vinca, acrescentando que os últimos resultados dos italianos deixam o Braga "em alerta".

Aquilo que mais preocupa Artur Jorge, contudo, "é que Braga vamos ter" e como o Nápoles responderá aos desafios que os minhotos lhe colocará.

"A minha preocupação é como é que os centrais do Nápoles vão conseguir segurar o Banza, o Abel Ruiz, o Álvaro Djaló, o Bruma, uma vez que estamos a falar de centrais já na casa dos 30", assinala.



Bruma quer ajudar Braga em ocasião especial

Ao lado de Artur Jorge, Bruma assume o desejo de ajudar o Sporting de Braga a vencer o Nápoles na primeira jornada da fase de grupos da Champions. Ainda assim, o avançado espera dificuldades.

"Nápoles tem uma boa equipa, vamos tentar fazer o nosso jogo e superar as fraquezas do Nápoles e ver o que podemos fazer-lhe", salienta o internacional português, que assume ser especial disputar a fase de grupos da Champions: "Estou muito feliz por estar aqui."

O Sporting de Braga estreia-se no grupo C da Liga dos Campeões frente ao Nápoles, em casa, na quarta-feira, às 20h00. Encontro com relato e informações, e acompanhamento ao minuto na Renascença.