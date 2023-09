Petit feliz com vitória, mas insatisfeito com segunda parte. "Temos de refletir"

Petit mostra-se satisfeito com a vitória do Boavista sobre o Desportivo de Chaves, por 4-1, contudo, pede que a equipa mantenha a humildade e mostra-se preocupado com o relaxamento da segunda parte.

"Senti a equipa triste [no final do jogo], é sinal que temos de refletir", vinca o treinador dos líderes do campeonato, em declarações à Sport TV.

"Temos de ter mais qualidade de jogo, o jogo tem 90 minutos. Temos de nos respeitar, temos de continuar a ser a equipa que somos. Vamos analisar", assume Petit, que faz o raio-X à má segunda parte.

"O Chaves reagiu e nós não fomos tão intensos, não conseguimos ter bola, não conseguimos ganhar os duelos, fruto também do 4-0. Mas estamos de parabéns, porque fizemos um bom jogo, uma boa primeira parte, conseguimos ganhar e chegámos aos 13 pontos", ressalva.

"Temos de ter humildade, isto é uma maratona"

Ainda assim, Petit ficou contente com a entrada forte em jogo, especialmente após a pausa para as seleções: "Fomos felizes, conseguimos concretizar as oportunidades que tivemos."

O Boavista chegou aos 13 pontos. É líder, com os mesmos pontos mas melhor diferença de golos que Sporting, segundo classificado, e FC Porto, terceiro. Petit garante que os axadrezados são "ambiciosos" e querem "evoluir todos os dias", porém, segura-lhes os pés à terra.

"Temos um grupo fantástico que se dá todo bem e quando já há rotinas fica mais fácil. Temos de trabalhar todos os dias no máximo, querer evoluir. O coletivo tem de ser mais forte que o individual. Estamos num bom momento e queremos continuar, mas temos de ter humildade de saber que só temos 13 pontos e que isto é uma maratona", frisa.

Na próxima jornada, o Boavista visita o Sporting de Braga.