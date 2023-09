Liga de Clubes anuncia lucro pelo oitavo ano consecutivo

A Liga de Clubes anunciou lucro nas contas anuais pela oitava vez consecutiva.

Em nota oficial, a direção aprovou o relatório e contas referente à época 2022/23, do qual se destaca um saldo positivo de 1,2 milhões de euros, valor oito por cento superior ao orçamentado.

Segundo o comunicado, as receitas ultrapassaram, "pela primeira vez na história da Liga Portugal, os 24 milhões de euros".

O resultado é uma "prova inequívoca da maturidade e estabilidade da Liga Portugal. O caminho percorrido sob a presidência de Pedro Proença, desde julho de 2015, garantiu uma estrutura financeira robusta, sustentada e rigorosa, que lhe permite encarar com confiança reforçada os desafios do Futebol Profissional", pode ler-se.

A direção vai agora propor alocar 550 mil euros ao "Fundo de Apoio - Otimização Energética e Ambiental e de apoio à Produção Audiovisual, a que podem aceder as Sociedades Desportivas participantes nas competições profissionais na época 2023-24, excetuando as equipas B, numa clara demonstração do compromisso da Liga Portugal com a sustentabilidade e a melhoria do produto".

Serão ainda atribuídos cerca de 265 mil euros para o fundo de contingência da Liga, que serve para "fazer face às contingências judiciais e fiscais existentes, que, sendo referentes a factos ou processos herdados, aconselham a que o princípio de prudência seja uma constante na gestão da instituição".