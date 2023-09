José Gomes: "Jamais serei um problema para o Chaves, estou nas mãos da direção"

José Gomes acredita que pode dar a volta ao mau arranque de época do Desportivo de Chaves, no entanto, entende quem pede a sua saída e garante que não colocará entraves se for essa a decisão da direção.

O Chaves agravou a má fase, esta segunda-feira, ao perder, por 4-1, no Bessa. É a única equipa sem pontos à quinta jornada do campeonato. Em declarações à Sport TV, no final da partida, José Gomes ressalva que "garantias no futebol não existem", mas frisa que sente ter condições para continuar e tirar os flavienses do buraco em que se encontram.

"[Segunda parte] dá garantias de que há trabalho suficiente para reverter as coisas. Como treinadores, estamos sempre, inevitavelmente, dependentes de quem decide e eu jamais serei um problema para o Grupo Desportivo de Chaves. Não há ninguém que queira mais que eu que o Chaves ganhe. Às vezes há fases. Ficarei sempre nas mãos dos meus diretores e estou muito entregue, para o bem e para o mal", frisa.

Reação após o 4-0 "mostra que há força para continuar"

O Chaves sofreu o primeiro golo aos 38 segundos e o quarto aos 23 minutos. José Gomes assume que "quando as coisas não estão bem, mas coisas más acontecem" com maior facilidade, algo evidenciado nos "erros estranhos" cometidos. Contudo, a segunda parte dá alento para o futuro.

"O normal com 4-0 aos 23 minutos seria a equipa entregar-se, desanimar e ficar completamente destruída, e o que vimos foi uma equipa lutar entregar-se e tentar chegar ao golo. É esse o espírito que temos de ter no futuro, é o espírito do Chaves", sublinha, antes de acrescentar que o facto de não se ter visto uma equipa flaviense "destruída e rendida" após o quarto golo "mostra que há trabalho e força para continuar".



"Os jogadores mostraram uma determinação incrível. A equipa mostrou sempre querer estar no jogo, chegar à baliza do Boavista, e isso fez com que tivéssemos 20 e tal remates no jogo, tivéssemos mais bola. É verdade que foi tudo depois de já estarmos a perder, mas fizemos uma segunda parte com um domínio e uma chegada na área do Boavista como não é comum. O João [Gonçalves, guarda-redes do Boavista] fez enormes defesas e se não fosse isso o resultado podia ser outro", assinala.

José Gomes não viu os lenços brancos no Bessa, "mas já os tinha visto no jogo anterior", em casa. "E percebe-se", reconhece o treinador.

"As pessoas querem ganhar. Mas acredito que, com o espírito que vimos na segunda parte, vamos dar a volta à situação", afiança.

Ao fim de cinco jornadas, o Desportivo de Chaves está no último lugar do campeonato, sem pontos, a quatro dos lugares de manutenção.