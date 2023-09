Boavista marca quatro ao Chaves em 23 minutos e segura liderança

O Boavista recuperou a liderança do campeonato, esta segunda-feira, ao golear o Desportivo de Chaves, por 4-1, no Estádio do Bessa, no encontro que concluiu a quinta jornada do campeonato.

A equipa de Petir abriu o marcador logo aos 38 segundos de jogo. Após má saída de bola do Chaves, a equipa da casa atacou logo a área. Róbert Bozeník rodou e rematou, com Tiago Morais a desviar para tentar enganar Hector. O guarda-redes ainda conseguiu defender, contudo, na recarga, Morais fez mesmo o primeiro golo do jogo.

Quatro minutos depois, novamente Bozeník em destaque: o eslovaco isolou Salvador Agra com um grande passe em profundidade e, isolado na cara do guarda-redes, o avançado português não perdoou.

(em atualização)