Felippe Cardoso dá vitória ao Casa Pia nos descontos

Um golo de Felippe Cardoso, já em tempo de compensação, permitiu ao Casa Pia vencer 1-0 em casa do Arouca, em jogo da quinta jornada da I Liga, Este resultado deixa os casapianos no sexto posto da geral.

O golo de Felippe Cardoso, obtido aos 90+1, permitiu ao Casa Pia interromper um ciclo de três jogos sem vencer para o campeonato, enquanto o Arouca somou o quarto jogo consecutivo sem vencer, tendo apenas um triunfo, alcançado na primeira jornada, 4-3 na receção ao Estoril.

Com esta vitória, o Casa Pia subiu ao sexto lugar, agora com oito pontos, enquanto o Arouca ocupa para já o 11.º lugar, com seis pontos.

Veja o resumo da partida: