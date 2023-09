Pablo Villar. “Primeira parte má, mas no final podíamos ter empatado num lance de cabeça”

O treinador do Vizela, Pablo Villar, reconhece uma má primeira parte contra o Benfica, mas elogia “a reação” nos minutos finais da partida.

“Tivemos uma primeira parte com muitos problemas quando tínhamos bola. Foi uma primeira parte má mas, como aconteceu em Lisboa [contra o Sporting]. Com 2-0 há que esperar pelo nosso momento, marcar um golo e entrar no jogo. Sabíamos que era importante chegarmos vivos até ao fim”, referiu.

O técnico espanhol acrescenta: “Claro que o Benfica é uma equipa que cria ocasiões de golo, mas sabemos como é o futebol e no final podíamos ter empatado num lance de cabeça”.

Resumindo: “A primeira parte foi má, é certo que a reação foi boa e há coisas positivas. Mas temos de continuar a trabalhar, melhorar o que não está a correr bem e dar continuidade ao que temos feito bem”.

O Vizela perdeu 2-1, em casa, diante do Benfica.