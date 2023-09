Nota 3 para Luís Godinho. “Não há falta” no livre que dá segundo golo do Benfica

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 a Luís Godinho, árbitro do Vizela - Benfica, para a jornada 5 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que não há falta no lance que dá livre direto a favor do Benfica e o consequente golo de Di Maria. É o principal erro da equipa de arbitragem.

De resto, aos 66 minutos, há penálti de Aursnes, que esticou o braço. “Boa decisão”, até na amostragem do cartão amarelo ao jogador do Benfica porque a bola ainda vem no ar na altura da falta e não estava controlada por ninguém.

Aos 88 minutos, Paulo Pereira recorda que só há análise automática de fora de jogo quando há golo.

Por isso, quando o VAR Rui Costa chama o árbitro por considerar que Buntic, guarda-redes do Vizela deveria ter sido expulso, foi “obrigado” a ir ver toda a jogada e aí detetou que “Rafa estava em fora de jogo” e acabou por ser essa a infração assinalada.

Por outro lado, Paulo Pereira não concordaria que o guarda-redes fosse expulso porque o toque com a mão fora da área vem de um ressalto.

Resumindo foram “duas boas decisões dentro das áreas e excelente a intervenção do VAR. A nota é, no entanto, prejudicada pelo assinalar da falta no lance que dá o 2-0 do Benfica. Por isso, nota 3.

Dentro das quatro linhas, o Benfica derrotou o Vizela por 2-1.