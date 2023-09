Farense derrota Braga

O Sp. Farense venceu na receção ao Sp. Braga por 3-1, em jogo da quinta jornada da I Liga, acercando-se dos lugares cimeiros e atrasando ainda mais os minhotos na classificação.

A equipa algarvia, regressada à I Liga esta temporada, chegou aos 2-0 com golos de Bruno Duarte (31 minutos) e Rui Costa (44), tendo ainda falhado uma grande penalidade, pelo mesmo Rui Costa, aos 51. Aproveitou o Braga para reduzir, por Banza (56), mas o Farense demorou apenas dois minutos para responder por Belloumi, que garantiu o segundo triunfo na prova para a sua equipa.

Com esta vitória, a equipa de Faro sobe provisoriamente ao oitavo lugar, com seis pontos, apenas menos um do que os 'arsenalistas', que ocupam o lugar imediatamente acima.

Veja o resumo da partida: