Equipas portuguesas já arrecadaram quase 110 milhões de euros na Liga dos Campeões

FC Porto, Benfica e Sporting de Braga já arrecadaram em conjunto quase 110 milhões de euros (ME) pela presença na fase de grupos da edição 2023/24 da Liga dos Campeões em futebol, com arranque marcado para terça-feira.

Face a um melhor posicionamento no ranking da UEFA dos últimos dez anos, o 10.º posto entre os 32 participantes, os 'dragões' encabeçam a lista lusa, já com 41,791 ME contabilizados, 15,640 pela presença e 26,151 pelo ranking.

O campeão Benfica, 12.º do mesmo ranking, surge ligeiramente abaixo dos portistas, com um total de 39,517 ME, os 15,640 fixos da participação e os 23,877 variáveis pelo posicionamento na hierarquia das equipas presenças na prova.

Apenas a cumprir a terceira experiência na 'Champions', depois de 2010/11 e 2012/13, o Sporting de Braga fica-se pelos 28,147 ME, pois aos 15,640 da presença acrescem apenas 12,507 pelo ranking, o valor para o 22.º colocado.

No total, os três representantes lusos totalizam já quase 110 milhões de euros, mais precisamente 109,455, sendo que ainda têm muito para ganhar ao longo da edição 2023/24.

Com o início da fase de grupos, as equipas vão poder continuar a somar euros: cada vitória vale 2,8 milhões e cada empate está cotado em 930 mil euros, sendo que o remanescente dos empates (930 por cada) será, no final, redistribuído pelos clubes de forma proporcional pelo seu número de vitórias.

Depois, há os prémios para as equipas que conseguirem seguir em frente, sendo que quem ficar nos dois primeiros lugares do grupo e, consequentemente, atingir a primeira fase a eliminar, os oitavos de final, tem como 'prenda' 9,6 milhões de euros.

Os quartos de final valem 10,6 milhões de euros, a presença nas meias-finais 12,5 e atingir a final mais 15,5, havendo ainda 4,5 suplementares para o vencedor.

As equipas participantes na 'Champions' 2023/24 têm, assim, ao seu alcance, além da verba que já garantiram, um total de 69,5 milhões de euros, montante que seria alcançado pelo vencedor da prova, como triunfos nos seis jogos da fase de grupos.

A estes valores, acrescem ainda os do 'market pool', relacionados com os direitos televisivos. A UEFA distribuirá um total de 303,3 milhões de euros pelos 32 clubes, em função do valor proporcional dos países.

O Benfica, como campeão em título, tem direito a 45% do valor destinado a Portugal, o FC Porto, vice-campeão, a 35%, e o Sporting de Braga, terceiro classificado, a 20%.