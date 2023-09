Universidade Fernando Pessoa vai estudar violência sobre árbitros

A Fundação Cultura e Ensino Fernando Pessoa (FCEFP) estabeleceu dois protocolos de colaboração para estudar a violência sobre árbitros.

Os protocolos foram assinados esta manhã com a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol e com a Associação dos Jornalistas do Desporto (CNID).

Por estes protocolos de colaboração a FCEFP disponibilizará, na sua clínica pedagógica, apoio psicológico gratuito aos árbitros e jornalistas de desporto agredidos, bem como a suas famílias.

Por sua vez, a APAF e o CNID disponibilizarão ao Observatório da Violência Associada ao Desporto dados quantitativos acerca de agressões a árbitros e jornalistas agredidos.