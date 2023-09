Sérgio Vieira. “Na mínima falha, o FC Porto aproveitou e bem”

O treinador do Estrela Amadora, Sérgio Vieira, considera que a sua equipa “fez um bom jogo”, mas que “pequenos detalhes” penalizaram os tricolores contra o FC Porto.

“Em termos gerais, foi um bom jogo para nós. Infelizmente, pequenos detalhes do ponto de vista individual penalizaram-nos. Demos continuidade à atitude e rigor que temos de ter, o início foi um bocadinho atribulado com as lesões e a quebra do ritmo de jogo”, disse.

O técnico dos tricolores acrescenta: “O jogo fica marcado por um erro nosso que deu o golo ao FC Porto. Reagimos, tentámos pressionar alto e não dar espaço, sabemos que a qualidade individual deles e a confiança que têm como clube grande que luta sempre para ganhar em qualquer campo, leva-os a tomar decisões e sair de situações de pressão onde os queríamos colocar”.

“Acabámos o jogo da forma como o tentámos iniciar, apesar das alterações táticas com que o FC Porto começou, conseguimos ajustar-nos e terminámos o jogo com a mesma atitude, rigor e vontade de jogar”.

Sérgio Vieira diz ainda: “Depois, é o detalhe, o último passe, o cruzamento, a finalização. Temos de continuar a trabalhar, porque os nossos jogadores vêm de um processo de evolução, estão no início do amadurecimento ao alto nível onde uma pequena falha se paga caro, como o caso do Johnstone [Omwrwa] que tem umas características fantásticas, mas devia ter alinhado, devia ter subido mais rápido para não dar aquele espaço para a bola entrar no primeiro golo, como o Gaspar. Os dois chegaram das seleções, fizeram 15 ou 20 horas de viagem, é normal que mentalmente não estivessem na plenitude das suas condições para tomar decisões 100% certas. Na mínima falha, o FC Porto aproveitou e bem”.