Benny recebe prémio de melhor jogador da II Liga em agosto

Benny, do AVS, foi eleito o melhor jogador da II Liga em agosto.

O jogador português, de 26 anos, que também já tinha recebido o prémio de melhor médio do mês, recebeu 11,81% dos votos dos treinadores principais da competição, superando os 6,94% de Whelton (Torreense) e os 6,25% de Jair Matheus (União d Leiria).

Benny marcou um golo em agosto e foi fundamental para o arranque positivo do AVS, com sete pontos em nove possíveis em agosto, fruto de duas vitórias e um empate em três jogos. Neste momento, a equipa de Jorge Costa partilha a liderança da II Liga com o Santa Clara.