Artur Jorge evitou falar com o filho antes do duelo com o Farense

O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, assume que evitou conversar com o seu filho, com o mesmo nome, antes do duelo frente ao Farense.

O central Artur Jorge, de 29 anos, vai defrontar o pai pela primeira vez na carreira depois de ter regressado a Portugal para jogar no clube algarvio. O pai, em conferência de imprensa, assume situação de "satisfação e desconforto".

"Talvez seja pior para ele. Uma vantagem que temos é que nos conhecemos muito bem, sabemos o quão competitivos somos e não espero outra coisa que não um Artur a liderar um Farense determinado para contrariar aquilo que eu quero também. É um momento de alguma anormalidade na nossa Liga, mas cada um de nós vai fazer o melhor. Evitámos falar esta semana para manter o foco na equipa e no jogo", disse.

O Sporting de Braga venceu o Moreirense a meio da pausa de seleções, um jogo com vitória nos últimos minutos. Artur Jorge assume que "primeira parte não foi condizente com o valor da equipa e o alerta deve manter-se para não cairmos no mesmo erro".

"Temos que estar preparados para perceber que o adversário nos vai criar muitos problemas, porque tem qualidade individual e coletiva, é muito combativa quer ganhar o jogo em cima de uma exibição de grande demonstração de caráter e qualidade, são esses os carimbos que queremos ver nesta equipa em todas as competições", explica.

Os minhotos preparam-se para entrar num ciclo com jogos de três em três dias, com duelos frente ao Nápoles, Union Berlim e Real Madrid marcados para o meio das semanas.

"Vamos entrar num período de densidade competitiva, até início de outubro vamos ter seis jogos, quatro para a Liga. Vamos jogar de três em três dias e há a necessidade de podermos ser mais competitivos em todas as competições. Queremos batalhar pela vitória em todos os jogos, lutar pelo melhor e este bloco de quatro jogos vai representar muito para nós, o de cimentar os lugares cimeiros que queremos ter. Valorizar este jogo, mas também este mês, que será de grande exigência e espero ter toda a gente disponível", termina.

O Farense, recém promovido e atual 15.º classificado com três pontos, recebe o Sporting de Braga, sétimo com sete pontos, neste sábado, às 18h00, no Estádio de São Luís.