Primeira pausa na Liga em 2022/23 só correu bem a Porto e Sporting

O campeonato regressa após breve pausa para as seleções e as equipas são chamadas a livrar-se da letargia de duas semanas sem competição e responder ao mais alto nível. Na temporada passada, nem todos estiveram à altura. Quem reagiu melhor à paragem em 2022/23?

A resposta é FC Porto e Sporting. Os dragões reentraram em campo com uma vitória sobre o Sporting de Braga, por 4-1, em casa, ao passo que os leões derrotaram o Gil Vicente, também dentro de portas, por 3-1.

O Braga, como referido, reentrou com o pé esquerdo, assim como o Benfica: empatou, sem golos, na visita ao Vitória de Guimarães.

Boavista tenta conservar a liderança

O atual líder do campeonato, no entanto, não são Porto (segundo classificado), Sporting (terceiro), Benfica (quarto) ou Braga (sétimo) - é, sim, o Boavista, com os mesmos dez pontos de portistas e sportinguistas mas à frente de ambos à base da diferença de golos.

Na última época, o regresso do campeonato correu muito mal à equipa de Petit, que foi goleada, por 4-0, na visita ao Famalicão. Boas notícias para os minhotos, que ocupam a sexta posição, à frente do Braga, ainda que com os mesmos sete pontos, menos três que as panteras.

Do vigente "top-7", falta falar do Vitória, que, como referido, empatou na receção ao Benfica. Os vitorianos estão, neste momento, no quinto posto, em igualdade com o Benfica e a um ponto da liderança.

Na quinta jornada de 2022/23, a primeira após a pausa inaugural para as seleções, o Porto visita o Estrela da Amadora, às 19h15 de sexta-feira, e, no sábado, o Famalicão joga fora com o Rio Ave às 15h30, o Braga desloca-se ao terreno do Farense às 18h00 e o Benfica vai a Vizela às 20h30. O Sporting recebe o Moreirense às 20h30 de domingo e o Boavista defronta o Desportivo de Chaves em casa na segunda-feira, às 20h15.