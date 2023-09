Petit, melhor treinador em agosto

O técnico do Boavista, Petit, ganhou o prémio de melhor treinador da I Liga para o mês de agosto.

Petit conseguiu 45,2% dos votos, à frente de Rúben Amorim (Sporting), com 14,2%, e João Pedro Sousa (Famalicão), com 8,7%.

Neste período, os axadrezados tiveram duas vitórias e um empate no campeonato, o que permite ao clube estar na liderança do campeonato, juntamente com FC Porto e Sporting.

Bruno Varela, Marcano, Makouta e Paulinho receberam os respetivos prémios de melhor guarda-redes, defesa, médio e avançado.