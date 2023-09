Futebol feminino e o “aliciante” que é ter duas equipas na Liga dos Campeões

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, lembra que o campeonato feminino tem um “novo aliciante”: “apurar duas equipas para a Liga dos Campeões do futebol feminino da época seguinte".

Fernando Gomes salientou o "redobrado interesse e competitividade" da Liga.

Em cerimónia no auditório do BPI All In One, em Lisboa, o líder federativo lembra que "tem havido uma evolução muito positiva quanto ao interesse das pessoas no futebol feminino".

A primeira divisão terá 12 equipas: Benfica, Sporting, Braga, Famalicão, Valadares Gaia, Damaiense, Racing Power, Marítimo, Torreense, LANK Vilaverdense, Albergaria e Ouriense.

O campeonato começa no próximo fim de semana.