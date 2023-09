Conheça os árbitros da quinta jornada do campeonato

João Pinheiro, Luís Godinho e Manuel Oliveira arbitram os jogos dos grandes na jornada 5 do campeonato, divulgou a Liga esta quarta-feira.

Pinheiro estará no Estrela da Amadora-FC Porto, na sexta-feira, auxiliado por Bruno Jesus e Luciano Maia, com Rui Lima como quarto árbitro. O videoárbitro (VAR) será Fábio Melo, com assistência de Sérgio Jesus.

Godinho é o árbitro do Vizela-Benfica, de sábado, com Rui Teixeira e Pedro Mota como auxiliares e Bruno Vieira como quarto árbitro. Rui Costa estará no VAR, com João Bessa Silva no apoio.

Oliveira foi destacado para o Sporting-Moreirense, de domingo. Carlos Campos e Hugo Santos serão os assistentes e Anzhony Rodrigues o quarto árbitro. O VAR será Tiago Martins, auxiliado por Hugo Ribeiro.

Ainda não é conhecida a equipa de arbitragem para a receção do Boavista, atual líder do campeonato, em igualdade de pontos com Porto e Sporting, ao Desportivo de Chaves, marcada para segunda-feira.

Nomeações: