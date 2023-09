Braga bate Famalicão e conquista bronze da Supertaça feminina

O Sporting de Braga termina a Supertaça feminina no terceiro lugar, depois de derrotar o Famalicão nas grandes penalidades, após empate a uma bola no tempo regulamentar, esta quarta-feira, em Aveiro.

As primeiras a golpear no dérbi minhoto foram as famalicenses, com um autogolo de Melisa Hasanbegovic, aos 12 minutos. Ao minuto 63, contudo, Jolina Amani empatou e levou a decisão para os penáltis.

No desempate, o Braga acertou os cinco remates e o Famalicão falhou um, o que entregou o bronze à equipa de Tiago Tengarrinha.

A final disputa-se às 19h45 desta quarta-feira, também no Estádio Municipal de Aveiro, entre o campeão nacional Benfica, que eliminou o Braga nas meias-finais, e o "vice" Sporting, que superou o Famalicão.