Joel Tagueu deixa Marítimo rumo ao futebol vietnamita

Joel Tagueu deixa o Marítimo e é reforço do Hanoi FC, segundo anunciou o clube vietnamita.

O avançado internacional camaronês, de 30 anos, ruma a Hang Dieu após “muito esforço na negociação”.

Tagueu iniciou a sétima temporada com o Marítimo, tendo sido utilizado em três partidas, a primeira para a Taça da Liga e as outras duas na II Liga.

Ao todo, o camaronês marcou 41 golos em 147 jogos pelos madeirenses. Um deles foi o 1.500.º do clube na I Liga, em abril de 2021.

No último mercado de inverno, Tagueu contou com uma experiência na Arábia Saudita, cedido pelo Marítimo ao Al-Hazm, tendo apontado sete golos em 15 partidas.

O avançado cumpriu na Madeira a primeira experiência no futebol europeu, numa carreira iniciada no Brasil desde os escalões de formação, com passagens pelo Iraty, Londrina, Coritiba e Cruzeiro, que o cedeu posteriormente ao Santos, Botafogo, Avaí e, em janeiro de 2018, ao Marítimo.