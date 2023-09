Confira os grupos da Taça da Liga, já com Porto, Sporting e Benfica

É conhecida a formação dos grupos da Taça da Liga, já com os três grandes e o Sporting de Braga, que só entram em prova à segunda jornada. Cada equipa tem um jogo em casa e outro fora.

O FC Porto, detentor do troféu, ficou no grupo D, com Estoril Praia e Leixões. Os dragões visitam a Amoreira na segunda jornada e recebem os matosinhenses na terceira.

O Sporting, finalista vencido em 2022/23, recebe primeiro o Farense, que eliminou o Vitória de Guimarães na fase anterior, e visita depois o Tondela.



O Braga, afastado nos quartos de final da última edição da prova, recebe o Casa Pia na segunda jornada e visita o Nacional da Madeira na terceira.

Já o Benfica, recordista de troféus mas eliminado ainda na fase de grupos na temporada passada, terá pela frente o Arouca, fora, e depois o AVS, em casa.

Os quatro clubes terão sair do seu distrito - o Braga tem, inclusive, viagem à Madeira - para disputar o jogo fora de casa. Sporting e Braga jogam primeiro em casa, Porto e Benfica estreiam-se fora de portas.

A primeira jornada da fase de grupos disputa-se de 26 a 28 de setembro, a segunda de 31 de outubro a 2 de novembro, e a terceira de 21 a 23 de dezembro.

Os vencedores de grupo avançam para a Final Four, marcada para Leiria. As meias-finais realizam-se a 23 e 24 de janeiro de 2024 e a final está agendada para o dia 27.

Composição dos grupos





Grupo A



SC Braga

Casa Pia

Nacional

Grupo B

Benfica

Arouca

AVS

Grupo C

Sporting

Farense

Tondela

Grupo D

FC Porto

Estoril

Leixões