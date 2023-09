Braga ganha em Moreira de Cónegos com golo aos 90+6

O Sp. Braga venceu, fora, o Moreirense, por 3-2, em partida em atraso da jornada 3 da I Liga.

O triunfo foi arrancado a ferros, com o tento da vitória a surgir apenas ao minuto 90+6. Foi um jogo intenso, com duas reviravoltas.

Pelos arsenalistas marcaram Rony Lopes (que abriu o marcador), Banza e Al Musrati (que marcou o último).

Já pelos cónegos apontaram André Luís e Madson.

Com este resultado, o Sp. Braga sobe ao sétimo lugar da classificação, com sete pontos. Já o Moreirense é décimo, com quatro pontos.

Veja o resumo da partida: