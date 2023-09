Caso Ricardo Horta. Braga recusa ter que pagar multa

António Salvador diz que "o Braga não tem que pagar multa nenhuma" pelo caso Ricardo Horta. No Thinking Football Summit, no Porto, o presidente do emblema minhoto confirmou o recurso da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

O emblema minhoto foi condenado pela FIFA a pagar 12,3 milhões de euros ao Málaga e a um grupo de empresários. O clube espanhol tinha submetido uma queixa pelo SC Braga ter recusado transferir Ricardo Horta para o Benfica, apesar de haver um acordo para aceitar uma oferta igual ou superior a 10 milhões de euros.

No Thinking Football Summit, o presidente do SC Braga assumiu que "tinha um acordo em que, se houvesse proposta, tinha de vender ou pagar", entendendo que essa proposta "tinha de obedecer aos termos todos do contrato".

"O Málaga foi para a FIFA, vamos discutir no TAD", acrescentou António Salvador, antes de declarar que, "se o Braga pagar 12 milhões, vai pagar 100% do passe. Davam 20, ficava a ganhar bastante".

Ao mesmo tempo, o presidente dos minhotos opta por não comentar as polémicas no futebol português. "Contribuo com o meu silêncio, que é o melhor que posso fazer ao futebol", disse.

António Salvador afirmou ainda que contratar João Moutinho "foi fácil", e que a entrada na Liga dos Campeões permitiu não fazer transferências e reter "talento para competir esta época".