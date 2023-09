Rui Moreira: "Não quero ser mais do que adepto"

Rui Moreira é um adepto de futebol, já o era antes de ser presidente da Câmara do Porto, sê-lo-á depois de deixar a política, e garante que não quer ser mais do que isso.

"Eu também sou adepto e não quero ser mais do que adepto", anota numa linha do discurso de abertura da conferência Thinking Football, que decorre na cidade do Porto, a partir desta quinta-feira.

Envolvido em polémica, depois de divulgada uma mensagem privada em que critica Sérgio Conceição, Rui Moreira tem sido apontado como um potencial sucessor de Pinto da Costa na presidência do FC Porto.

O autarca e adepto justificou a sua opinião, em declarações ao jornal "O Jogo", com a defesa da administração da SAD que é "chacinada quando corre mal [ao FC Porto] e quando ganha é mérito do Sérgio".