Pedro Proença. “Há coisas que temos de melhorar para ter um futebol mais positivo"

O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, não quis comentar diretamente as mais recentes polémicas do futebol português, mas acabou por falar à margem da gala Liga Portugal Awards.

"Sabemos que este é um campeonato altamente competitivo, tínhamos a noção clara disso. É evidente que todos os agentes do futebol têm de ponderar e refletir naquilo que está a acontecer. Passadas quatro jornadas é tempo agora de paragem, tempo de reflexão e ponderação. Temos de ter a humildade para reconhecer que há coisas que temos de melhorar para ter um futebol mais positivo", referiu.

O líder da Liga acrescentou, no entanto, que o futebol luso passou “para índices de produtividade de 55% de tempo útil relativamente ao ano passado. Estamos a trilhar o nosso caminho”.

“Este ano a centralidade do adepto, a queremos trabalhar para o adepto, o que temos feito, o que estamos a fazer na defesa do interesse das equipas nas competições internacionais em reduziu o preço dos bilhetes. É isto que queremos: futebol com todo, ponderados por todos", acrescentou.