Da expulsão Pepe ao penálti revertido para o Benfica. Conselho de Arbitragem revela áudios do VAR

O Conselho de Arbitragem divulgou, pela primeira vez, as comunicações áudio do VAR dos jogos da Supertaça Cândido de Oliveira e das três primeiras jornadas do campeonato.

Na SportTV, o vice-presidente do Conselho de Arbitragem explicou nove lances.

O primeiro lance analisado foi o cartão vermelho exibido a Pepe na Supertaça, por entrada sobre Jurásek. Foi assim a comunicação:

"VAR: Godinho, daqui VAR, aconselho a ires à zona de revisão veres uma conduta violenta.

Árbitro: É o Pepe?

V: Sim, sim…

A: Já estou, João.

V: Ok.. Tenho esta imagem, se quiseres outra..

A: Ok. Conduta violenta, sem bola, movimento deliberado do joelho nas costas do adversário. Conduta violenta, vou dar vermelho ao Pepe por agressão."

O golo anulado ao FC Porto na Supertaça foi o segundo lance em análise.

"VAR: Godinho, daqui VAR, aconselho a ires à zona de revisão ver possível mão na fase de ataque.

Árbitro: Fonte de contacto? Bora... Ok, é no limite, parte inferior da axila. Mão, domina, vira e faz golo. Ou seja, é mão, ponto final."

O lance que valeu a expulsão de Bruno Lourenço no Boavista – Benfica foi o terceiro lance analisado.

"VAR: Nobre, daqui VAR. Peço que venhas à zona de revisão para ver um cartão vermelho.

Assistente: Possible red card (possível cartão vermelho)...

VAR: Este é o ponto de contacto, não tem intenção de jogar a bola e atinge com pitons no gémeo do adversário.

Árbitro: É vermelho. Para com esta imagem que é assim, para vender."

Já um possível penálti no Rio Ave - D. Chaves foi o quarto lance visionado.

"VAR: Ricardo, aconselho a ires à zona de revisão ver possível penálti.

VAR: Tenho esta imagem. A bola ainda está em jogo e ele chega atrasado ao jogador, está bem? Mas vê tu…

Árbitro: Consegues dar-me uma mais aproximada para ver contacto na perna direita do avançado, por favor? É que a bola já está… Já vi. Preciso de uma mais aproximada no pé direito. É esse o pé que toca? Parece ser mais o segundo. Não tens outra imagem que possas mostrar?

VAR: O primeiro não é tão claro, segundo é claro.

Árbitro: O avançado já tinha chutado no momento do contacto. Vou dar amarelo por ser negligente, preciso do número. Creio que é o 2 mas preciso de confirmar.

VAR: Sim, é o número 2. Concordo contigo. Já chutou e a seguir é que há o contacto".

A possível mão na área, de Florentino, durante o Benfica – Estrela também foi analisado e o penálti revertido.

VAR: Gustavo, daqui VAR. Aconselho-te a ires à zona de revisão para anular o penálti.

Árbitro: Rui, estou cá.

VAR: Vou-te pôr, defesa está com braço em posição natural.

Árbitro: Temos outra imagem?

Assistente: Calma, calma.

Árbitro: Ok. Esta é melhor. Certo, tem o braço encostado. Vou retirar o penálti e fazer bola ao solo para o guarda-redes, correto?

VAR: Correto."

Um possível cartão vermelho no D. Chaves - Sp. Braga também foi lance analisado.

"VAR: João, daqui VAR. Aconselho-te a ires à zona de revisão porque o lance tem enquadramento de vermelho.

Árbitro: Vamos lá.

VAR: Estás a ver? Ok, este é o momento da falta. Mete-me a fora de jogo (para assistente). Esta é a distância da bola para o atacante e na master consegues ver a distância do outro jogador.

Árbitro: Tens uma de topo para eu ver a distância?

VAR: A de topo está um bocadinho fechada, mas mostro.

AVAR: Não é penálti.

VAR: Este jogador está muito atrás. O outro muito distante em relação ao jogador, percebes?

Árbitro: Não tens outra câmara?

VAR: Tenho a master, outra vez.

Árbitro: Dá-me isto corrido, velocidade real.

VAR: Ok, anda para trás, velocidade real (Para assistente)

Árbitro: Vermelho. Vou dar vermelho ao número 3 e cancelar amarelo. Ok, obrigado."

Dois possíveis vermelhos no Vizela – Arouca foram os lances seguintes a ser vistos no programa especial desta quinta-feira.

Penálti para o Sporting? O árbitro mandou jogar e, apesar de alertado pelo VAR, manteve a decisão. Não houve grande penalidade.

VAR: É como descreveste, mas está sempre a ver a bola e a mão está à frente. Vou dar esta melhor imagem…

Árbitro: Podemos aproximar? Vem do próprio colega, ele já tem a mão nesta posição.

VAR: Para mim não está em posição natural e está levantada.

Árbitro: Certo, mas ok. Pára no momento em que está a cabecear. A bola vem do próprio colega, inesperada, e vai bater lá. Tens imagem da volumetria deste jogador?

VAR: Tenho.

Árbitro: É porque ele teve sempre a mão nesta posição. Nunca fez movimento para a bola. Vem do corpo. Bate no peito e vai para a mão. Mas ele nunca movimentou a mão para ir para a bola. Foi a bola que bateu na mão dele depois de bater no peito. Obrigado mas vou manter a minha decisão.

Daqui a um mês haverá novo programa do Conselho de Arbitragem.