Nota 3 para Luís Godinho. “Golo bem anulado ao Sporting. Pedro Gonçalves em posição clara de fora de jogo”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 a Luís Godinho, árbitro do Sp. Braga – Sporting, para a jornada 4 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que foi “um jogo difícil”. A equipa de arbitragem “esteve sempre perto do jogo, mas permitiu muitos exageros aos jogadores: Abel Ruiz, Nuno Santos e Paulinho exageraram muitas vezes nos protestos e o árbitro Luís Godinho não fez nada por isso e devia ter feito”.

Aos 2 minutos, Niakaté atingiu com a mão a face de Paulinho, mas a situação foi fora da área. “O VAR não pode intervir, mas claramente ficou um pontapé livre por assinalar e um cartão amarelo ao defesa porque Paulinho seguia em posição privilegiada, mesmo sem ter o controlo da bola”.

Aos 13 minutos, Diomande e José Fonte chocaram os dois na área do Braga - dois jogadores muito possantes – mas foi “situação absolutamente normal, apesar de terem ficado a reclamar penálti”.

Aos 32 minutos, “há pisão de Morita” e, por isso, o amarelo é bem exibido.

No golo anulado ao Sporting, “Pedro Gonçalves está em posição de fora de jogo. É evidente que tem influência no lance e até se desvia da bola”.

Aos 48 minutos, “Gyokeres joga muito com os braços e Vitor Gomes procurou os braços do jogador do Sporting. Aceito que tenha havido falta, mas não advertência disciplinar”.

Ainda na primeira parte, há advertências justas aos dois treinadores.

Já a segunda parte foi “muito intensa”.

Aos 77 minutos, no golo de empate do Sp. Braga, a falta cometida por Daniel Bragança existe.

Aos 82 minutos, Vítor Carvalho viu um cartão amarelo injusto. “O jogador do Braga corta a bola e, depois, acaba por pisar Daniel Bragança que vem disputar a bola. Não há infração”.

Aos 88 minutos há um choque entre Geny Catamo e Vitor Gomes. “Fica a dúvida se é dentro, se é fora da área, mas é um lance perfeitamente normal. Os dois jogadores chocaram sem infração de nenhum deles. Esteve bem o árbitro ao deixar seguir”.

“Aos 91 minutos Djaló com Coates no interior da área do Sporting. Djaló “tentou” mas não há motivo para penálti.

Na expulsão de Artur Jorge, o árbitro Luís Godinho, “de muito longe, resolveu expulsar, devia lá ter ido para impor autoridade”.

Por tudo isto, nota 3.

Dentro das quatro linhas, Sp. Braga e Sporting empataram 1-1.