Altice desmente FC Porto e "rejeita qualquer responsabilidade" em falha do VAR

A Altice Portugal desmentiu esta segunda-feira o FC Porto e "rejeita qualquer responsabilidade na falha ocorrida no sistema de videoarbitragem (VAR)", no jogo deste domingo contra o Arouca.

Em comunicado, a empresa refere que não foi detetada qualquer avaria no sistema de suporte ao VAR, nem se procedeu a qualquer substituição do mesmo.

"Assim que as equipas técnicas verificaram que a fonte de alimentação da UPS (Uninterrupted Power Supply) tinha esgotado a bateria, decorrente da falha de energia da tomada de alimentação disponibilizada pelo FC Porto, imediatamente ligaram uma segunda UPS, totalmente carregada, que possibilitou a restauração total dos sistemas e do respetivo serviço VAR", lê-se.

A Altice esclarece que "foi comprovado no local, pelas equipas técnicas da Altice e do Futebol Clube do Porto, a existência de uma falha de energia na tomada elétrica do Estádio do Dragão".



"De sublinhar que foi a redundância da sua infraestrutura, pela existência de uma segunda UPS, que permitiu retomar o sistema de videoarbitragem", conclui a empresa.

O FC Porto desmentiu o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol, garante que não houve qualquer falha de energia que justificasse a quebra na ligação do VAR no jogo com o Arouca e que tal aconteceu por erro técnico de responsabilidade da FPF. "O cabo nunca esteve ligado ao equipamento do VAR", garante o clube.

O CA emitiu um comunicado, esta manhã, em que garantiu que "a única tomada elétrica disponível na área de revisão do estádio não tinha corrente elétrica e que ao longo do jogo o sistema de energia de reserva - também conhecido como UPS (Uninterrupted Power Supply) – esgotou-se".

Também em comunicado, os dragões garantem que "não corresponde à verdade que a tomada elétrica disponível na zona de revisão do estádio não possuísse energia socorrida. Esta tomada possui fonte de alimentação UPS (Uninterrupted Power Supply)".

O jogo do Dragão ficou marcado por um episódio em que o árbitro reverteu um penálti para o FC Porto após receber indicações por telemóvel, devido a problemas no sistema de vídeoarbitragem.



“Alterar decisões via telefone não é o melhor caminho”, criticou Vítor Bruno, treinador adjunto do FC Porto, após o empate com o Arouca, a contar para a 4.ª jornada do campeonato.