VAR volta a errar nas linhas de fora de jogo

Um golo anulado à Oliveirense, na II Liga, volta a levantar a polémica do VAR nesta temporada.

Ao minuto 34, Anthony Carter reduziu a desvantagem, após assistência de Schurrle, mas o lance foi invalidado por alegado fora de jogo do avançado.

O VAR, Vítor Ferreira com auxílio de Pedro Ferreira, colocou as linhas no momento do primeiro passe da jogada e não aquando da assistência – três toques depois.