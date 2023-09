Moreirense estreou-se a vencer

O Moreirense conquistou a primeira vitória na edição 2023/24 da I Liga de futebol, ao vencer por 2-1, na quarta jornada, no terreno do D. Chaves, que somou o quarto desaire.

Os minhotos alcançaram o primeiro triunfo desde que regressaram ao principal escalão, depois de se terem adiantado, logo aos três minutos, com um golo do brasileiro Alan. Os transmontanos empataram, aos 72, pelo defesa moçambicano Bruno Langa, mas João Camacho, aos 84, sentenciou o encontro.

Com este triunfo, imediatamente depois do empate na visita ao Famalicão, o Moreirense, que tem em atraso a receção ao Sp. Braga da terceira jornada, subiu provisoriamente ao nono lugar, com quatro pontos, enquanto o D. Chaves permanece na 18.ª e última posição, sem qualquer ponto.

