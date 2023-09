Adjunto do Braga. “Na segunda parte controlámos o jogo completamente”

O treinador adjunto do Sp. Braga, Franclim Carvalho, considera que o resultado (1-1) contra o Sporting foi “justo”.

“Foi um jogo equilibrado como já estávamos à espera. Estes jogos definem-se sempre pelo detalhe. Sofremos o golo numa situação que falámos e trabalhámos durante a semana. Reagimos muito bem. Os jogadores deram uma resposta muito forte”, referiu.

Franclim Carvalho acrescenta: “Criámos muitas oportunidades na primeira parte. Tivemos pelo menos duas ou três situações: uma do Bruma e outra do Ricardo. Na segunda parte acho que controlámos o jogo completamente. Tivemos mais bola, mais remates, estivemos sempre em cima do adversário. Tentámos sempre mexer à procura de mais. Acabámos por fazer o golo, mudámos ali um bocadinho, tirámos o Abel e o Ricardo também para refrescar para tentar continuar em cima do adversário e depois acabámos por empatar. Parece-me um resultado justo."

“Parabéns a todos porque demos uma grande resposta. Pelo desgaste que tivemos na terça-feira, o que grande jogo que fizemos, a viagem que tivemos e, hoje, passado quatro dias, demos esta resposta", lembra.

Os arsenalistas têm uma partida em atraso no campeonato e vão defrontar o Moreirense no próximo fim de semana. A ideia é vencer.

“Temos este jogo em atraso que mudámos por causa das competições europeias e agora forcar no jogo do Moreirense, que é o próximo”, terminou.

Sp. Braga e Sporting empataram 1-1 em partida da jornada 4 da I Liga.