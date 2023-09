Turra. “Expulsão comprometeu o nosso planeamento”

O treinador do Vitória, Paulo Turra, não tem dúvidas: “A expulsão comprometeu o nosso planeamento de jogo”.

João Mendes, médio dos “conquistadores”, foi expulso ao minuto 19 da primeira parte, quando havia 1-0 para o Benfica. A partida terminou 4-0 para os da Luz.

“A expulsão comprometeu o nosso planeamento de jogo, estar com menos um durante 70 minutos, contra um adversário com qualidade, não é fácil. Mas não mudámos a nossa ideia. Até tivemos a primeira oportunidade do jogo, mas quando ficámos reduzidos a 10… Mesmo assim, na segunda parte tivemos algumas oportunidades, um golo anulado”, referiu Paulo Turra na sala de imprensa.

O técnico vitoriano acrescentou: “Este é um início de trabalho e temos muita confiança neste processo. Gostaria de agradecer aos adeptos pelo apoio e pedir-lhes desculpas por este resultado, mas podem ter a certeza de que no próximo jogo, contra o Tondela, vamos fazer uma grande exibição”.

O Benfica goleou o Vitória por 4-0.