Famalicão derrota Farense

O Famalicão retomou o caminho das vitórias na I Liga de futebol, ao bater em casa o Sp. Farense, por 1-0, em jogo da quarta jornada da competição.

O venezuelano Jhonder Cádiz marcou o único golo da partida, aos 79 minutos, numa altura em que a formação de Faro já jogava com menos um elemento, devido à expulsão de Muscat, com vermelho direto, aos 64.

O Famalicão, que vinha de dois jogos sem vencer, subiu provisoriamente ao quinto lugar do campeonato, com sete pontos, enquanto o Farense, que tinha conquistado o primeiro triunfo na ronda anterior, com o Desportivo de Chaves, é 15.º, com três.

Veja o resumo da partida: