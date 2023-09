Daniel Ramos acredita que Arouca pode criar dificuldades ao FC Porto

O treinador do Arouca, Daniel Ramos, acredita nas possibilidades do Arouca na deslocação ao Estádio do Dragão, desde que consiga evidenciar os seus pontos fortes, na partida da quarta jornada da I Liga de futebol.

"Se conseguirmos colocar em evidência os nossos pontos fortes, vamos criar dificuldades ao FC Porto e é por aqui que temos trabalhado. É um bom teste para nós, são este tipo de jogos que nos fazem crescer e perceber onde estamos e onde queremos jogar", explicou o técnico, em conferência de imprensa.

Relativamente às dificuldades que os dragões têm tido em vencer nas primeiras três jornadas no campeonato - os últimos dois triunfos (Farense e Rio Ave) foram conseguidos com golos já em período de compensação -, Daniel Ramos considera ser algo transversal aos três grandes e que o FC Porto apenas tem apresentado menor eficácia na concretização.

"Eu diria que não é só com o FC Porto. As restantes equipas grandes têm tido dificuldades neste arranque de época, fruto de não terem ainda a máquina oleada e de um crescimento das restantes equipas. Penso que o futebol português está a caminhar para que as equipas pequenas estejam melhor no confronto com os grandes, no geral", refletiu.

Desde o regresso dos lobos ao principal escalão, em 2021/22, os azuis e brancos venceram todos os cinco confrontos entre as duas equipas, mas o técnico, apesar de reconhecer que o poderio do adversário poderá obrigar os arouquenses a terem "outro tipo de posicionamentos", acredita na manutenção da ideia de jogo, um Arouca "à sua imagem" para conseguir pontuar.

"A estratégia é sempre secreta, mas vamos partir de um plano de jogo que não pode fugir muito daquilo que é o nosso padrão. Se queremos dar consistência às nossas ideias, independentemente do adversário, há que manter uma ideia de jogo", constatou.