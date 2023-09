Champions. Benfica, Braga e FC Porto já conhecem o calendário da fase de grupos

A UEFA divulgou este sábado o calendário da fase de grupos da Liga dos Campeões. Benfica, Braga e FC Porto, as três equipas portuguesas que participam na prestigiada competição de clubes europeus, conheceram os grupos na quinta-feira.

O FC Porto é a primeira equipa portuguesa a entrar em campo, a 19 de setembro, defrontando o Shakhtar Donetsk em Hamburgo, onde a equipa vai usar o Volksparkstadion como casa para esta temporada da Liga dos Campeões.

No dia seguinte, o Benfica recebe o Salzburgo - antigo clube de Roger Schmidt - no Estádio da Luz, enquanto os minhotos do Braga recebem na Pedreira os campeões italianos do Nápoles.

Os jogos da segunda mão da fase de grupos da Liga dos Campeões decorrem a partir de novembro, altura em que começarão a ser conhecidos os clubes em condições de passar à próxima fase da liga milionária.

Os jogos do Benfica

Benfica-Salzburgo, 20 de setembro, às 20h00

Inter-Benfica, 3 de outubro, às 20h00

Benfica-Real Sociedad, 24 de outubro, às 20h00

Real Sociedad-Benfica, 8 de novembro, às 17h45

Benfica-Inter, 29 de novembro, às 20h00

Salzburgo-Benfica, 12 de dezembro, às 20h00

Os jogos do FC Porto

Shakhtar Donetsk-FC Porto, 19 de setembro, às 20h00

FC Porto-Barcelona, 4 de outubro, às 20h00

Antuérpia-FC Porto, 25 de outubro, às 20h00

FC Porto-Antuérpia, 7 de novembro, às 20h00

Barcelona-FC Porto, 28 de novembro, às 20h00

FC Porto-Shakhtar Donetsk, 13 de dezembro, às 20h00

Os jogos do SC Braga

Braga-Nápoles, 20 de setembro, às 20h00

Union Berlim-Braga, 3 de outubro, às 17h45

Braga-Real Madrid, 24 de outubro, às 20h00

Real Madrid-Braga, 8 de novembro, às 20h00

Braga-Union Berlim, 29 de novembro, às 20h00

Nápoles-Braga, 12 de dezembro, às 20h00